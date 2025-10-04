PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzlatten durchschlagen Windschutzscheibe

Schleusingen (ots)

Zu einem Unfall auf Grund unzureichender Ladungssicherung kam es am Freitagvormittag auf der Landesstraße 1625 zwischen den Ortslagen Rappelsdorf und Zollbrück. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes mit Pritschenaufbau, aus Richtung Schleusingen kommend, verlor hierbei seine nicht ausreichend gesicherten Holzlatten. In der weiteren Folge krachten diese in die Windschutzscheibe eines aus entgegengesetzter Richtung kommenden Pkw und trafen außerdem noch einen weiteren dahinterfahrenden Pkw. Der Fahrer des zweiten Pkw konnte auf Grund des Schrecks sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und krachte in das schon zuvor durch die Holzlatten beschädigte Fahrzeug. Glücklicher Weise wurde keine der beteiligten Personen schwer verletzt. Die beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme für zirka 1 Stunde komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

