PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken unterwegs

Walldorf (ots)

Am Samstag kurz nach 11 Uhr wurde die 41jährige Fahrerín eines Pkw Audi in Walldorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,31 mg/l. Die Weiterfahrt wurde zunächst unterbunden, sie erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:04

    LPI-SHL: Führerschein beschlagnahmt

    Straufhain (ots) - Am Samstag den 04.10.2025, kurz vor Mitternacht, wurde ein 45-jähriger Fahrer eines Renaults in der Ortslage Sophiental einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol steht. Die Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,13 Promille. Im Anschluss wurde im Klinikum Hildburghausen eine Blutentnahme ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 07:49

    LPI-SHL: Holzlatten durchschlagen Windschutzscheibe

    Schleusingen (ots) - Zu einem Unfall auf Grund unzureichender Ladungssicherung kam es am Freitagvormittag auf der Landesstraße 1625 zwischen den Ortslagen Rappelsdorf und Zollbrück. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes mit Pritschenaufbau, aus Richtung Schleusingen kommend, verlor hierbei seine nicht ausreichend gesicherten Holzlatten. In der weiteren Folge krachten diese in die Windschutzscheibe eines aus ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 17:06

    LPI-SHL: Berauscht unterwegs

    Meiningen (ots) - Am Donnerstag um 08.35 Uhr wurde der 32jährige Fahrer eines Pkw VW in Meiningen einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren