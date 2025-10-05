LPI-SHL: Betrunken unterwegs
Walldorf (ots)
Am Samstag kurz nach 11 Uhr wurde die 41jährige Fahrerín eines Pkw Audi in Walldorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,31 mg/l. Die Weiterfahrt wurde zunächst unterbunden, sie erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell