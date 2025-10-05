LPI-SHL: Angetrunken unterwegs
Floh-Seligenthal (ots)
Am Freitag gegen 11.15 Uhr wurde der 62jährige Fahrer eines Pkw Isuzu in Floh einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte starker Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert, was letztendlich zur Anordnung und Durchführung einer Blutentnahme führte. Das Ergebnis der Alkoholkonzentration steht nunmehr noch aus. Die Weiterfahrt wurde zunächst unterbunden.
