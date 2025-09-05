Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zwei Haftbefehle binnen 48 Stunden vollstreckt

Dresden (ots)

Am 02.09.2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 12:50 Uhr am Hauptbahnhof Dresden eine männliche Person. Eine Überprüfung der Identität des 50-jährigen tschechischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls. Der Mann war zu einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen oder einer Geldstrafe von 470 Euro verurteilt. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung wurden diverse neuwertige Gegenstände im Gesamtwert von rund 200 Euro aufgefunden, darunter Zigaretten, Rasierer, ein Parfüm, eine Powerbank und ein Pullover. Da der Mann keinerlei Kaufbelege vorweisen konnte, wurden die Gegenstände als Diebesgut sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige zur Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert. Zudem wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Am 03.09.2025, gegen 05:15 Uhr, haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden am Flughafen Dresden einen 63-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen. Die Beamten stellten die Person im Rahmen einer Kontrolle fest, nachdem ein Treffer im Fahndungssystem eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg wegen Betrugs bestätigte. Nach der richterlichen Vorführung, bei der die Sicherungshaft bestätigt wurde, erfolgte die Einlieferung des Mannes in die Justizvollzugsanstalt Dresden.

