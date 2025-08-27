Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Im Hauptbahnhof eingeschlafen - im Gefängnis gelandet

Dresden (ots)

Eine routinemäßige Kontrolle der Bundespolizei hat am frühen Dienstagmorgen (26.08.2025) am Hauptbahnhof Dresden zur Festnahme eines 19-Jährigen geführt, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Bei dem Mann wurden zudem ein unterschlagenes Mobiltelefon sowie ein griffbereites Einhandmesser aufgefunden.

Gegen 00:30 Uhr waren Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden im Rahmen ihrer Streife in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofs unterwegs, als sie einen schlafenden Mann entdeckten. Die Polizisten entschlossen sich, eine Kontrolle durchzuführen und forderten den Mann auf, sich auszuweisen.

Der 19-jährige Deutsche gab an, keine Ausweisdokumente bei sich zu haben. Eine anschließende Überprüfung seiner Personalien ergab jedoch, dass gegen ihn ein Haftbefehl des Amtsgerichts Dresden vorlag. Unter anderem wegen Delikten, wie Erschleichen von Leistungen, Diebstahl, Sachbeschädigung, Urkundenunterdrückung und versuchten Computerbetrug.

Daraufhin wurde der junge Mann festgenommen und für weitere Maßnahmen zum Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof gebracht.

Bei der weiteren Kontrolle entdeckten die Beamten ein Mobiltelefon. Auf Nachfrage erklärte der 19-Jährige, er habe das Gerät vor einigen Tagen am Postplatz gefunden und sich entschieden, es zu behalten, da es nicht gesperrt gewesen sei. Dies führte zu einer zusätzlichen Anzeige wegen Unterschlagung.

Ebenfalls fanden die Einsatzkräfte ein griffbereites Einhandmesser. Auch hierfür wurde eine gesonderte Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell