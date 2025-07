Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer nach Sturz leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein Mopedfahrer kam mit seinem Kleinkraftrad aus Richtung Dachrieden gefahren und beabsichtigte nach links in Richtung Mühlhausen zu fahren. Hierbei kam der Fahrzeugführer zu Fall und verletzte sich leicht. Der 15-Jährige wurde in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Am Kleinkraftrad entstand unfallbedingter Sachschaden.

