Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Drogenhändler am Hauptbahnhof Dresden

Dresden (ots)

Bundespolizisten haben am gestrigen Dienstag, dem 26. August 2025, am Hauptbahnhof Dresden einen 28-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Beamten stellten bei ihm eine größere Menge Cannabis sicher.

Gegen 15:50 Uhr fielen den Einsatzkräften der Bundespolizei im Bereich der Schließfachanlagen zwei Personen auf. Zwei Männer, 23 und 28 Jahre alt, teilten verdeckt hinter einer offenstehenden Schließfachtür Tüten auf.

Aufgrund des verdächtigen Verhaltens der Personen, die kurz darauf den Bereich in Richtung Querbahnsteig verließen, bestand der Verdacht des Drogenhandels. Die Bundespolizisten hielten den 28-Jährigen an und forderten ihn auf, den Inhalt seiner Hosentaschen vorzuzeigen.

In seiner linken Beintasche fand sich eine Plastiktüte mit einer grünen, pflanzlichen Substanz. Die anschließende Wiegung ergab über 25 Gramm Cannabis. Der Mann, der gegenüber den Beamten eine gültige Aufenthaltsgestattung vorwies, wurde festgenommen.

Gegen den syrischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis sowie der Weitergabe von Cannabis eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell