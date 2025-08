POL-MFR: (777) Unbekannter raubte Bargeld aus Handtasche - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots) - Unbekannte Täter sind am späten Freitagabend (01.08.2025) in ein Wohnhaus in der Nürnberger Gartenstadt eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 23:30 Uhr über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Regenbogenstraße ein. Im Hausinneren durchsuchten sie verschiedene Schränke. Ob die Täter bei dem Einbruch Wertgegenstände entwendet ...

mehr