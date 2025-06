Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Figur aus Märchenwald gestohlen

Odenthal (ots)

Unbekannte haben eine Figur aus dem Märchenwald in Altenberg gestohlen. Zuvor hatten sie die Glasscheibe einer Ausstellungsvitrine, in der sich die Figur befand, mit Steinen eingeworfen. Bei der Figur handelt es sich um die "Gänsemagd".

Gestern (11.06.) erhielt die Polizei einen Anruf eines Mitarbeiters des Märchenwalds in Altenberg. Er gab an, dass er die Figur der "Gänsemagd" zuletzt am Dienstag (10.06.), gegen 17:00 Uhr, an ihrem rechtmäßigen Platz gesehen hat. Am nächsten Morgen gegen 09:00 Uhr fiel ihm auf, dass die Scheibe der Ausstellung zerstört und die Figur entwendet worden war. Zudem fand er in dem Ausstellungsbereich zwei Steine, die nicht Teil der Ausstellung waren. Mutmaßlich hatten die unbekannten Täter diese Steine benutzt, um die Glasscheibe einzuwerfen und an die Figur zu kommen.

Bei dem gestohlenen Ausstellungsstück handelt sich um eine Figur der "Gänsemagd" aus Kunststoff, die weibliche Formen aufweist. Die Figur ist etwa 150 cm groß und etwa 30 Kilogramm schwer. Sie war bekleidet mit einem weiß-beigen Kleid und trug eine braune Perücke.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib der Figur geben können, sich unter der 02202 205-0 zu melden. (bw)

