Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf der Bundespolizeiinspektion Dresden: Mann entblößt sich auf Bahnsteig

Dresden (ots)

Am Montag, dem 18.08.2025, gegen 15:10 Uhr kam es auf Bahnsteig 1 des Haltepunkts Dresden-Niedersedlitz zu einem Vorfall, bei dem sich ein Mann vor Reisenden, unter anderem auch vor Kindern, entblößt haben soll. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch anschließend durch Polizeikräfte gestellt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum konkreten Tatgeschehen geben können, sich umgehend zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 81502-0 entgegen. Auf Wunsch werden Ihre Angaben vertraulich behandelt.

