PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf der Bundespolizeiinspektion Dresden: Mann entblößt sich auf Bahnsteig

Dresden (ots)

Am Montag, dem 18.08.2025, gegen 15:10 Uhr kam es auf Bahnsteig 1 des Haltepunkts Dresden-Niedersedlitz zu einem Vorfall, bei dem sich ein Mann vor Reisenden, unter anderem auch vor Kindern, entblößt haben soll. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch anschließend durch Polizeikräfte gestellt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum konkreten Tatgeschehen geben können, sich umgehend zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 81502-0 entgegen. Auf Wunsch werden Ihre Angaben vertraulich behandelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren