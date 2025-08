Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht mit verletztem Fahrer eines Kleinkraftrades

Offenbach/Queich (ots)

Am Sonntag, dem 03.08.25, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kleinkraftrad den Kreisverkehr in der Landauer Straße / L 509 in Offenbach, als aus Richtung Landau ein PKW in den Kreisverkehr einfuhr, ohne die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Kleinkraftrades zu beachten. Der 34-jährige Fahrer des Kleinkraftrades versuchte dem PKW noch auszuweichen. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Mit Schmerzen im linken Knie und der linken Schulter musste er im Krankenhaus behandelt werden. Am Kleinkraftrad selbst, entstand Sachschaden. Von dem PKW ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben soll.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell