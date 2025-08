Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Spielhalle und Sanitätshaus

Kandel (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde durch uT versucht, in eine Spielhalle bei Kandel einzubrechen. Es entstand hierbei ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Ebenso versuchten dieselben Täter in das daneben befindliche Sanitätshaus einzubrechen. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 072 71 - 9221 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell