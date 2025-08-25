Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Auseinandersetzung am Bahnhaltepunkt Dresden- Pieschen - Polizei überwältigt gewalttätigen Angreifer

Dresden (ots)

Am Samstag, den 23. August 2025, kam es am Haltepunkt Dresden-Pieschen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann seine Lebensgefährtin attackierte und anschließend Widerstand gegen die eingetroffenen Polizeikräfte leistete.

Gegen 15:30 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Dresden eine Meldung über eine Schlägerei am Bahnhof Dresden-Pieschen. Zeugen hatten den Notruf gewählt, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Mann eine Frau angriff. Sofort wurden Streifen der Bundes- und Landespolizei zum Einsatzort entsandt.

Als die Beamten eintrafen, sahen sie, wie der 32-jährige Beschuldigte die am Boden liegende Frau erneut mit einem Fußtritt attackieren wollte. Die Einsatzkräfte schritten umgehend ein und unterbanden den weiteren körperlichen Übergriff. Der 32-jährige Deutsche leistete jedoch massiven Widerstand gegen die Festnahme und versuchte, sich gewaltsam zu befreien.

Infolge des Widerstands wurde ein Beamter der Bereitschaftspolizei Dresden an der Hand verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 32-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis und wurde im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann seine 27-jährige deutsche Lebensgefährtin geschlagen hatte, nachdem er zuvor zwei unbeteiligte Zeugen verbal angegangen war. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

