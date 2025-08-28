Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen nach Raub am Hauptbahnhof Dresden fest

Dresden (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 03:20 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden über einen Raub am Hauptbahnhof informiert. Ein Zeuge erschien auf dem Revier und erklärte den Beamten, dass in der Kuppelhalle des Dresdner Hauptbahnhofs eine Körperverletzung stattgefunden habe.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf zwei sich lautstark streitende Männer. Bei der anschließenden Sachverhaltsklärung identifizierten die Beamten einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen als den mutmaßlichen Täter. Das 39-jährige Opfer ist türkischer Staatsangehöriger.

Ein weiterer Zeuge berichtete den Beamten, dass der 30-Jährige den Geschädigten nicht nur getreten, sondern ihm auch persönliche Gegenstände aus seinem Rucksack entwendet hatte.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen Raubes und Diebstahls eingeleitet. Aufgrund der sachlichen Zuständigkeit werden die weiteren Ermittlungen von der Polizei Sachsen geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell