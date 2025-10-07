LPI-SHL: Garteneinbruch
Suhl (ots)
In der Zeit vom 30.09.2025 bis Montagvormittag gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf ein umzäuntes Gartengrundstück in der Kirchstraße in Goldlauter-Heidersbach. Mit Gewalt verschafften sie sich Zutritt zu einer Gartenhütte und einem Schuppen. Das Innere wurde durchwühlt - ob etwas fehlt, wird derzeit noch ermittelt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0259889/2025 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell