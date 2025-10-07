Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennholz entwendet

Oberkatz (ots)

In der Zeit von Sonntagabend, 19:00 Uhr, bis Montagvormittag, 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 15 Raummeter Brennholz von einem Grundstück, welches sich etwas außerhalb von Oberkatz in Richtung Kaltennordheim befindet. Der Wert des gespaltenen und getrockneten Holzes wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Brennholzes geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0259920/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell