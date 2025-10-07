PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Auf nasser Straße verunfallt

Rohr (ots)

Eine 77-jährige Autofahrerin verlor Dienstagvormittag (07.10.2025) auf der nassen Landstraße zwischen Meiningen und Rohr die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die Frau verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro und damit Totalschaden. Der Abschleppdienst schleppte das Auto ab.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

