LPI-SHL: Viel zu schnell
Hildburghausen (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl führten am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen innerorts in Hildburghausen durch. Bei erlaubten 50 km/h blitzten sie einen Autofahrer mit 119 km/h. Den Fahrzeugführer erwarten neben einem saftigen Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.
