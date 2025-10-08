PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viel zu schnell

Hildburghausen (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl führten am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen innerorts in Hildburghausen durch. Bei erlaubten 50 km/h blitzten sie einen Autofahrer mit 119 km/h. Den Fahrzeugführer erwarten neben einem saftigen Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

