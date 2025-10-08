Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsanruf gescheitert

Meiningen (ots)

Dienstagnachmittag riefen unbekannte Betrüger eine Seniorin in Meiningen an, stellten sich als Vertreter ihres Versorgungsunternehmens vor und boten ihr einen neuen Vertrag an. Da ihr Telefon während des Anrufs jedoch plötzlich nicht mehr funktionierte, endete das Gespräch. Ein Anruf der Frau direkt bei dem Versorgungsunternehmen ergab, dass kein Vertreter der Firma bei ihr angerufen hatte. Durch den Defekt am Telefon ist glücklicherweise kein weiterer Schaden entstanden. Seien Sie wachsam und geben Sie keine persönlichen Daten oder Kontoinformationen am Telefon an Ihnen unbekannte Personen heraus. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter polizei-beratung.de

