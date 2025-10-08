PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsanruf gescheitert

Meiningen (ots)

Dienstagnachmittag riefen unbekannte Betrüger eine Seniorin in Meiningen an, stellten sich als Vertreter ihres Versorgungsunternehmens vor und boten ihr einen neuen Vertrag an. Da ihr Telefon während des Anrufs jedoch plötzlich nicht mehr funktionierte, endete das Gespräch. Ein Anruf der Frau direkt bei dem Versorgungsunternehmen ergab, dass kein Vertreter der Firma bei ihr angerufen hatte. Durch den Defekt am Telefon ist glücklicherweise kein weiterer Schaden entstanden. Seien Sie wachsam und geben Sie keine persönlichen Daten oder Kontoinformationen am Telefon an Ihnen unbekannte Personen heraus. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:08

    LPI-SHL: Gegenstände aus Haus entwendet

    Schleusingen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04.07.2025 bis Dienstagvormittag Zutritt zu einem unbewohnten Haus in der Straße "Zum Schulberg" in Geisenhöhn (Schleusingen). Sie entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen einen Küchentisch mit Stühlen, eine Waschmaschine sowie einen Trockner im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tat nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:01

    LPI-SHL: Viel zu schnell

    Hildburghausen (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl führten am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen innerorts in Hildburghausen durch. Bei erlaubten 50 km/h blitzten sie einen Autofahrer mit 119 km/h. Den Fahrzeugführer erwarten neben einem saftigen Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:54

    LPI-SHL: Gegen Lkw gestoßen und geflüchtet

    Zella-Mehlis (ots) - Ein bislang unbekannter Volvo-Fahrer mit vermutlich dänischen Kennzeichen fuhr am Dienstag gegen 13:00 Uhr auf der Talstraße in Zella-Mehlis in Richtung Suhl. An einer dortigen Einfahrt des Parkplatzes zu Einkaufsmärkten wollte der Fahrzeugführer ein anderes Auto durchlassen. Dafür setzte er seinen blauen Pkw zurück und stieß gegen den hinter ihm haltenden Lkw. Ohne seine Personalien anzugeben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren