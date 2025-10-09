PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erlebe die Welt der Polizei hautnah - Dein Schnuppertag bei der Thüringer Polizei

Meiningen (ots)

Du hast Interesse an einer Karriere bei der Polizei und möchtest 
wissen, wie der Alltag einer Polizistin oder eines Polizisten 
aussieht? Dann hast Du jetzt die Chance, einen exklusiven Einblick in
die spannende und verantwortungsvolle Arbeit der Polizei zu erhalten!

Am 29.10.2025 lädt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen alle 
Interessierten zu einem Schnuppertag ein. Egal, ob Du Dich für den 
Polizeiberuf entscheidest oder einfach nur neugierig auf die Arbeit 
bei der Polizei bist - dieser Tag bietet dir eine einzigartige 
Gelegenheit, mehr zu erfahren.
Was Dich erwartet:
- Geführte Rundgänge durch unsere Einrichtungen
- Praktische Vorführungen von Einsatzmitteln und Ausrüstung
- Interaktive Gespräche mit erfahrenen Polizist*innen
- Einblicke in die verschiedenen Einsatzbereiche der Polizei, von der
Spurensicherung bis hin zur Hundestaffel
- Fragen und Antworten: Nutze die Gelegenheit, mehr über Ausbildung 
und Studium, Karrierechancen und den Arbeitsalltag zu erfahren

Wann?   29.10.2025 von 07:00 bis 14:45 Uhr
Wo?     Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, Leipziger Straße 
21, 98617 Meiningen

Voraussetzungen:
Du bist zwischen 13 und 34 Jahren alt und meldest Dich im Voraus an. 

Anmeldung:
Um Dir einen Platz zu sichern, melde Dich bitte bis spätestens 
25.10.2025 unter der E-Mail Adresse  
nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de an. 
Wir benötigen lediglich Deinen Namen, die Wohnanschrift, das Alter 
und eine telefonische Erreichbarkeit.

Lass Dir diese Gelegenheit nicht entgehen und tauch ein in die Welt 
der Polizei - vielleicht ist dies der erste Schritt in eine spannende
Zukunft!

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und stehen jederzeit für Fragen 
zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Nachwuchsgewinnung
Telefon: 03681 32 1547
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:25

    LPI-SHL: Betrugsanruf gescheitert

    Meiningen (ots) - Dienstagnachmittag riefen unbekannte Betrüger eine Seniorin in Meiningen an, stellten sich als Vertreter ihres Versorgungsunternehmens vor und boten ihr einen neuen Vertrag an. Da ihr Telefon während des Anrufs jedoch plötzlich nicht mehr funktionierte, endete das Gespräch. Ein Anruf der Frau direkt bei dem Versorgungsunternehmen ergab, dass kein Vertreter der Firma bei ihr angerufen hatte. Durch den Defekt am Telefon ist glücklicherweise kein weiterer ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:08

    LPI-SHL: Gegenstände aus Haus entwendet

    Schleusingen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04.07.2025 bis Dienstagvormittag Zutritt zu einem unbewohnten Haus in der Straße "Zum Schulberg" in Geisenhöhn (Schleusingen). Sie entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen einen Küchentisch mit Stühlen, eine Waschmaschine sowie einen Trockner im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tat nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:01

    LPI-SHL: Viel zu schnell

    Hildburghausen (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl führten am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen innerorts in Hildburghausen durch. Bei erlaubten 50 km/h blitzten sie einen Autofahrer mit 119 km/h. Den Fahrzeugführer erwarten neben einem saftigen Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren