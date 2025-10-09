PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radfahrer

Suhl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.10.2025) fuhren Beamte des Inspektionsdienstes Suhl auf der Würzburger Straße in Suhl, als sie den Sturz eines Radfahrers mitbekamen. Der Mann hatte sich leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Da die Polizisten starken Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von fast 2 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Radfahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

