LPI-SHL: Gegen Baum geprallt

Zella-Mehlis (ots) - Eine Zeugin meldete der Polizei Mittwochnachmittag einen randalierenden Mann in der Talstraße in Zella-Mehlis, der Diebesgut dabei hätte. Die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl stellten den Täter dank der Zeugin wenig später und fanden bei ihm entwendete Gegenstände aus insgesamt drei verschiedenen Läden im Gesamtwert von fast 50 Euro. Des Weiteren hatte der 26-Jährige einen Tisch in einer Bäckereifiliale beschädigt. Den Mann erwartet eine ...

