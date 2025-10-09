LPI-SHL: Gegen Baum geprallt
Ummerstadt (ots)
Am späten Mittwochabend kam ein 19-jähriger Autofahrer von der Straße zwischen Gemünda und Ummerstadt ab und prallte frontal gegen einen Baum. Passanten griffen den jungen Mann auf und der Rettungswagen brachte ihn leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Pkw, der durch den Abschleppdienst geborgen wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.
