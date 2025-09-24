Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss

Kreisstraße 22, 23:45 Uhr (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde die Polizei Wittingen über einen Unfall informiert. Zu diesem war es auf der Kreisstraße 22, zwischen den Ortschaften Plastau und Schneflingen gekommen. Der alleinbeteiligte Unfallverursacher hatte die Polizei informiert. Die Beamten trafen am Unfallort auf einen an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigten Toyota Hilux und dessen 29-jährigen Fahrer. Dieser gab den Beamten gegenüber an, dass er Wild ausgewichen sei, das die Fahrbahn gekreuzt habe. Daraufhin sei er von der Straße abgekommen und mit einem Baum im Seitenraum kollidiert. Er selbst sei unverletzt geblieben. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Beamten auch eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durch. Dabei ergab die Atemalkoholkontrolle beim 29-Jährigen einen Wert von 1,45 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell