Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei sucht Geschädigten eines Unfalls

Sassenburg (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht den Geschädigten eines Unfalls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete. Eine 18-Jährige parkte ihren silbernen Seat Alhambra auf dem Pendlerparkplatz an der sogenannten "Dragenkreuzung", also an der Kreuzung der Bundesstraße 188 mit der Kreisstraße 114 und der Kreisstraße 31. Beim Ausparken stieß sie gegen das Fahrzeug, das links neben ihr abgestellt war. Anschließend verließ sie den Parkplatz und meldete den Unfall nachträglich bei der Polizeidienststelle in Gifhorn. Über das beschädigte Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es eine blaue Lackierung hat. Der Unfall geschah gegen 23:40 Uhr.

Die Polizei bittet nun den Geschädigten, den Halter des blauen Pkw, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

