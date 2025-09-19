Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bewohnerin überrascht Einbrecher - Zeugen gesucht

Schwülper (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es in Schwülper zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei Gifhorn habe die Bewohnerin eines Hauses an der Okerstraße gegen 23:45 Uhr den Schein einer Taschenlampe im Bereich ihrer Hofeinfahrt wahrgenommen. Zunächst habe sie dem keine weitere Beachtung geschenkt. Wenige Augenblicke später habe sie jedoch laute Geräusche aus dem Wohnzimmer vernommen. Beim Nachsehen habe sie vor der Terrassentür eine männliche Person erkannt, die versucht habe, sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen. Nachdem der Unbekannte sie bemerkt habe, habe er die Flucht durch den Garten ergriffen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Dieser wurde als männlich beschrieben; außerdem solle er auffällig gehumpelt haben.

Die Polizei Gifhorn bittet um Zeugenhinweise: Wem eine entsprechende Person oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

