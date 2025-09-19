PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bewohnerin überrascht Einbrecher - Zeugen gesucht

Schwülper (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es in Schwülper zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei Gifhorn habe die Bewohnerin eines Hauses an der Okerstraße gegen 23:45 Uhr den Schein einer Taschenlampe im Bereich ihrer Hofeinfahrt wahrgenommen. Zunächst habe sie dem keine weitere Beachtung geschenkt. Wenige Augenblicke später habe sie jedoch laute Geräusche aus dem Wohnzimmer vernommen. Beim Nachsehen habe sie vor der Terrassentür eine männliche Person erkannt, die versucht habe, sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen. Nachdem der Unbekannte sie bemerkt habe, habe er die Flucht durch den Garten ergriffen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Dieser wurde als männlich beschrieben; außerdem solle er auffällig gehumpelt haben.

Die Polizei Gifhorn bittet um Zeugenhinweise: Wem eine entsprechende Person oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:21

    POL-GF: Die Polizei warnt: Vorsicht bei Ankaufsaktionen

    Gifhorn (ots) - Der Pelz hängt seit Jahren ungetragen im Schrank. Eigentlich müsste der Schrank auch mal "ausgemistet" werden und für den Pelz gibt es doch bestimmt noch gutes Geld - da fällt der Blick auf eine große Werbeanzeige: hohe Preise werden dort versprochen. Klingt verlockend. Doch genau hier kann man in die Falle von Betrügern geraten. Diese werben in Zeitungsanzeigen, Beilagen oder Flyern mit fairen und ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:46

    POL-GF: Ein Buchstabe kann den Unterschied machen

    Gifhorn (ots) - Eine 64-Jährige erstattete Anfang dieser Woche eine Anzeige bei der Polizei in Gifhorn. Sie sei auf der Suche nach einem Küchengerät gewesen und habe sich von ihrem Sohn den Link zu einem Internetshop zuschicken lassen. Das gesuchte Gerät sei auf der Seite sehr preisgünstig gewesen. Nach Erstellung eines Profils und Hinterlegung der Zahlungsmethode per "PayPal" habe sie die Bestellung abgeschlossen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren