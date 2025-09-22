POL-GF: Schmuck entwendet - Geschädigte gesucht
Gifhorn (ots)
Bei der Polizei Gifhorn wurde in der vorletzten Woche ein Diebstahl angezeigt. Eine Zeugin hatte bei einer Veranstaltung im Stadtgebiet beobachtet, wie ein Jugendlicher ein Armband aus einer abgestellten Tasche entwendet hatte. Beamte der Polizei Gifhorn konnten den Jugendlichen bei der Veranstaltung antreffen und das entsprechende Armband bei ihm sicherstellen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun die Eigentümerin oder den Eigentümer des Armbands. Dieses ist etwa 20 cm lang und besteht aus mehreren silbernen Gliedern. Hinweise nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell