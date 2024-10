Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbrüche in Wohnhäuser

Unbekannte Täter sind am Dienstag (29.10.2024) in zwei Wohnhäuser in Oelde eingebrochen.

Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten zwischen 16.10 Uhr und 18.40 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Zur Polterkuhle. Aus einem Badezimmer stahlen sie Parfüm und flüchteten.

Zwischen 16.50 Uhr und 18.50 Uhr brachen Unbekannte ebenfalls in ein Mehrfamilienhaus in Oelde ein. Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Bismarckstraße, durchsuchten Schränke und Räume und flüchteten unser anderem mit Schmuck.

Hinweise zu den beiden Einbrüchen bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

