Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots)

Mittwochabend zwischen 20:00 Uhr und 20:15 Uhr kam es in der Nähe des Eingangs zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Pfaffenwiese" in Schmalkalden zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aus bislang ungeklärter Ursache wirkten mehrere Personen auf einen 26-Jährigen ein. Dieser wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0262535/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

