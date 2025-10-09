LPI-SHL: Geldbeutel entwendet
Bad Salzungen (ots)
Mittwoch zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr, während des Einkaufs in einem Einkaufsmarkt in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen, entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel eines 81-Jährigen aus seinem Einkaufswagen. In dem schwarzen Portemonnaie befanden sich neben 60 Euro Bargeld, der Personalausweis sowie die Krankenversicherungskarte des Mannes. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0262307/2025 entgegen.
