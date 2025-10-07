Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Geschlagen und gegen den Kopf getreten +++ Unsittlich berührt +++ Einbruch +++ Moped gestohlen +++ Auto geklaut

1. Geschlagen und gegen den Kopf getreten, Wiesbaden, Peter-Sander-Straße, Sonntag, 05.10.2025, 02:00 Uhr bis 05:30 Uhr

(fp)Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen zwischen 02:00 Uhr und 05:30 Uhr einen 39-jährigen Wiesbadener in der Peter-Sander-Straße attackiert. Der Mann wurde nach Verlassen einer Diskothek von dem Unbekannten plötzlich geschlagen, woraufhin er zu Boden fiel. Am Boden liegend trat der Täter noch mehrfach gegen den Kopf des Mannes. Durch die Tat wurde der Wiesbadener leicht verletzt. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

2. Unsittlich berührt,

Wiesbaden, Buslinie 21, Montag, 29.09.2025, 15:50 Uhr

(fp)Ein Unbekannter hat am Montagmittag in der Buslinie 21 eine 15-Jährige unsittlich berührt. Zwischen den Haltestellen "Laurentiusstraße" und "Am Weinberg" setzte der unbekannte Mann sich auf einen freien Sitzplatz neben das Mädchen und fasste es unvermittelt im Bereich seiner Beine an. Der Mann wird als ca. 180 cm groß und ca. 40 Jahre alt beschrieben. Er habe einen hellen Hauttyp gehabt und sei mit einer Kappe bekleidet gewesen. Die restliche Bekleidung sei dunkel gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch,

Wiesbaden, Jonas-Schmidt-Straße, Sonntag 05.10.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 07:30 Uhr

(fp)In eine Bildungseinrichtung in der Jonas-Schmidt-Straße wurde in der Nacht zu Montag eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten neben Elektronikartikeln auch einen PKW-Schlüssel sowie im Anschluss auch den PKW selbst. An dem gestohlenen blauen Renault Zoe waren zuletzt die Kennzeichen "WO-EV 301" angebracht. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Moped gestohlen,

Wiesbaden, Idsteiner Straße, Sonntag, 05.10.2025, 16:00 Uhr bis Montag 06.10.2025, 08:50 Uhr

(fp)Ein Moped wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Idsteiner Straße entwendet. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Dort machten sie sich unerkannt an einem geparkten Moped zu schaffen und entwendeten den schwarzen Roller der Marke Piaggio, Modell New Typhoon 125 M70, an dem zuletzt das Kennzeichen "WI-G 157" angebracht war.

Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Auto geklaut,

Wiesbaden, Kölner Straße, Montag, 29.09.2025, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 01.10.2025, 06:00 Uhr

(fp)Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch ein Auto in der Kölner Straße. Wie es den Tätern gelang, den goldenen Opel Corsa zu entwenden, ist bislang nicht bekannt. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "WI-TN 416" angebracht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

