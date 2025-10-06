Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bedroht, geschlagen und beklaut +++ Kellereinbruch +++ Fahrrad gestohlen +++ Mehrere E-Scooter entwendet +++ Sperrmüll in Brand geraten

1. Bedroht, geschlagen und beklaut,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 04.10.2025, 15:15 Uhr

(fp)Ein Unbekannter hat am Samstagmittag in der Dotzheimer Straße einen 42-jährigen Wiesbadener bedroht und geschlagen. Der vor einem Supermarkt sitzende Geschädigte wurde zunächst durch den unbekannten Mann angesprochen. Plötzlich bedrohte er den Wiesbadener, schlug ihm mit der flachen Hand in das Gesicht, riss ihm die Sonnenbrille herunter und flüchtete hierauf mit der Brille als Beute. Der Mann wird als ca. 165 cm groß und dünn beschrieben. Er soll schwarze Locken und eine schwarze Hautfarbe gehabt haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Kellereinbruch,

Wiesbaden, Nettelbeckstraße, Mittwoch, 01.10.2025, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 02.10.2025, 19:30 Uhr

(fp)Ein Kellereinbruch ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend in der Nettelbeckstraße. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses. Dort öffneten sie gewaltsam vier Kellerabteile und entwendeten aus einem der Abteile einen E-Scooter der Marke Segway, Modell Ninebot bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. An dem Roller war zuletzt das Kennzeichen "413 SFI 2025" angebracht.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Fahrrad gestohlen,

Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Donnerstag, 02.10.2025, 07:40 Uhr bis 17:30 Uhr

(fp)Ein Fahrrad wurde im Verlauf des Dienstages aus der Eisenbahnstraße in Mainz-Kastel entwendet. Die unbekannten Täter entwendeten das Fahrrad der Marke Canyon, Modell Grail SL7, welches mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert war, auf bislang unbekannte Weise.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

4. Mehrere E-Scooter entwendet,

Wiesbaden, Mittwoch, 01.10.2025, 08:30 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 00:30 Uhr

(fp)Auf mehrere E-Scooter hatten es unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag in Wiesbaden abgesehen. Zwischen Mittwoch, 08:30 Uhr und 12:30 Uhr entwendeten sie einen rot/schwarzen Roller der Marke Segway Modell ZT39, welcher vor einem Supermarkt in der Bleichstraße abgestellt worden war. An dem E-Scooter war zuletzt das Kennzeichen "252PZR" angebracht. Zwischen Samstag, 00:00 Uhr und 00:30 Uhr stahlen die Täter im Bereich des Kurhausplatzes den vor einer Spielbank abgestellten Roller. Welches Kennzeichen an dem schwarzen Scooter der Marke Segway, Modell G3DEII angebracht war, ist nicht bekannt.

Das 5. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Sperrmüll in Brand geraten,

Wiesbaden, Biegerstraße, Freitag, 03.10.2025, 03:30 Uhr

(fp)Am frühen Freitagmorgen meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass diverser Sperrmüll, welcher in der Biegerstraße abgestellt worden war, brennen würde. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf in der nähe geparkte Fahrzeuge und die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Weshalb der Brand entstanden ist, ist bislang nicht bekannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

