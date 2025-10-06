Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeuge nach Unfall gesucht

Wiesbaden (ots)

Zeuge nach Unfall gesucht,

Wiesbaden, Rheingaustraße / Äppelallee, Montag, 29.09.2025, 12:50 Uhr

(fp)Wie vergangenen Montag berichtet, ereignete sich am Montag, 29.09.2025 um 12:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin, bei dem diese tödlich verletzt wurde. http://presseportal.de/blaulicht/pm/43562/6127951, http://presseportal.de/blaulicht/pm/11815/6127989. Die aktuellen Ermittlungen haben ergeben, dass eine PKW-Fahrerin oder ein PKW-Fahrer, welche/r sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, möglicherweise weitere Angaben zum Unfallhergang machen könnte. Zu der Fahrerin oder dem Fahrer ist bekannt, dass diese/r zum Unfallzeitpunkt aus Wiesbaden-Schierstein kommend in Richtung A643 abbiegen wollte und an der Kreuzung stand. Nach dem Unfall soll sie oder er mit ihrem/seinem Fahrzeug geradeaus weiter in Richtung Biebrich gefahren sein. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor.

Die Zeugin oder der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell