PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr München

FW-M: Brennende Matratze im Schlafzimmer (Laim)

FW-M: Brennende Matratze im Schlafzimmer (Laim)
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Montag, 22. September 2025; 19.28 Uhr

Joergstraße

Zu einem Brand sind am Montagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr München in den Stadtteil Laim ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Als die Einsatzkräfte an dem Reihenhaus eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Atemschutztrupp ging in das Wohnhaus vor und brachte eine glimmende Matratze nach draußen. Diese wurde dort mit einem Hohlstrahlrohr abgelöscht.

Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die unverletzten Bewohner konnten danach in ihr Wohnhaus zurückkehren.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Warum die Matratze in Brand geriet, ist nicht bekannt.

(bro)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 10:30

    FW-M: Person von Straßenbahn erfasst (Schwanthalerhöhe)

    München (ots) - Samstag, 20. September 2025; 23.15 Uhr Landsberger Straße Ein junger Mann ist gestern Abend von einer Tram erfasst und überrollt worden. Dabei wurde er schwer verletzt. Aus unbekannter Ursache fiel der 24-Jährige unmittelbar vor eine stadtauswärtsfahrende Straßenbahn. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung wurde der Mann erfasst und geriet unter die Bahn, die erst nach einigen Metern zum Stehen kam. Bei ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:39

    FW-M: Brennender Pkw in Tiefgarage (Schwabing)

    München (ots) - Freitag, 19. September 2025, 7.38 Uhr Occamstraße Zu einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage ist die Feuerwehr München am Freitagmorgen alarmiert worden. Ein Hybrid-Fahrzeug war in Brand geraten. Auf dem Parkdeck in der Occamstraße stand ein stark rauchender Toyota Prius. Der Entstehungsbrand wurde durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr München mit zwei Feuerlöschern gelöscht. Durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren