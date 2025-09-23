FW-M: Brennende Matratze im Schlafzimmer (Laim)
München (ots)
Montag, 22. September 2025; 19.28 Uhr
Joergstraße
Zu einem Brand sind am Montagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr München in den Stadtteil Laim ausgerückt. Verletzt wurde niemand.
Als die Einsatzkräfte an dem Reihenhaus eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Atemschutztrupp ging in das Wohnhaus vor und brachte eine glimmende Matratze nach draußen. Diese wurde dort mit einem Hohlstrahlrohr abgelöscht.
Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die unverletzten Bewohner konnten danach in ihr Wohnhaus zurückkehren.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Warum die Matratze in Brand geriet, ist nicht bekannt.
(bro)
