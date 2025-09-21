Feuerwehr München

FW-M: Person von Straßenbahn erfasst (Schwanthalerhöhe)

München (ots)

Samstag, 20. September 2025; 23.15 Uhr

Landsberger Straße

Ein junger Mann ist gestern Abend von einer Tram erfasst und überrollt worden. Dabei wurde er schwer verletzt.

Aus unbekannter Ursache fiel der 24-Jährige unmittelbar vor eine stadtauswärtsfahrende Straßenbahn. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung wurde der Mann erfasst und geriet unter die Bahn, die erst nach einigen Metern zum Stehen kam. Bei Eintreffen der sofort alarmierten Rettungskräfte lag der Verletze noch unter der Straßenbahn und wurde von einem Freund betreut. Da er glücklicherweise nicht eingeklemmt war, konnte er rasch mit Hilfe eines sogenannten Spineboards ("Wirbelsäulenbrett" zur schonenden Rettung) aus seiner Zwangslage befreit werden und dem Rettungsdienst übergeben werden. Er kam im Anschluss mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Für den Fahrer der Tram wurde das Kriseninterventionsteam hinzugezogen.

Zum genauen Unfallhergang liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell