Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei erwischt Graffiti-Sprayer auf Bahnanlagen

Münster (ots)

Einen Graffiti-Sprayer haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht zum Freitag (3. Oktober) gestellt.

Der 20-jährige Münsteraner begegnete einer Streife am Güterbahnhof. Zu seinem Aufenthaltszweck auf den Bahnanlagen konnte er keine schlüssigen Angaben machen. Als die Bundespolizisten zur Durchsuchung des jungen Mannes schritten, gab er zu, ein Graffito gesprüht zu haben. Er führte vier Sprühlackdosen, Permanentmarker und Handschuhe mit sich, die sichergestellt wurden. Der geständige Tatverdächtige führte die Beamten zu einem Container, an dem sich ein frisches, eher laienhaft wirkendes Bildnis befand. Der Deutsche erklärte, sich ausprobiert und geübt zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Darüber hinaus muss er damit rechnen, für die Beseitigung der Schäden finanziell in Anspruch genommen zu werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell