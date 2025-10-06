PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei erwischt Graffiti-Sprayer auf Bahnanlagen

Münster (ots)

Einen Graffiti-Sprayer haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht zum Freitag (3. Oktober) gestellt.

Der 20-jährige Münsteraner begegnete einer Streife am Güterbahnhof. Zu seinem Aufenthaltszweck auf den Bahnanlagen konnte er keine schlüssigen Angaben machen. Als die Bundespolizisten zur Durchsuchung des jungen Mannes schritten, gab er zu, ein Graffito gesprüht zu haben. Er führte vier Sprühlackdosen, Permanentmarker und Handschuhe mit sich, die sichergestellt wurden. Der geständige Tatverdächtige führte die Beamten zu einem Container, an dem sich ein frisches, eher laienhaft wirkendes Bildnis befand. Der Deutsche erklärte, sich ausprobiert und geübt zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Darüber hinaus muss er damit rechnen, für die Beseitigung der Schäden finanziell in Anspruch genommen zu werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

