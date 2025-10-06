PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter attackiert - Bundespolizei stellt Angreifer

Recklinghausen (ots)

Am 5. Oktober griff ein junger Mann einen Zugbegleiter am Bahnhof Recklinghausen Süd an und verletzte ihn so schwer, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten den Aggressor anschließend.

Gegen 21:50 Uhr trafen Bundespolizisten in Recklinghausen Süd auf den 22-Jährigen. Dieser hatte einen 60-jährigen DB-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem der Mitarbeiter ihn aufgefordert hatte, seinen Hund vom Sitz zu nehmen.

Durch den Faustschlag erlitt der Serbe eine Platzwunde an der Lippe. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach einer Belehrung machte der Deutsche von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Beamten erteilten dem Gelsenkirchener einen Platzverweis und entließen ihn anschließend.

Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:51

    BPOL NRW: Mutmaßliche Kabeldiebe auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei ermittelt

    Dortmund (ots) - Am 2. Oktober ging bei der Deutschen Bahn eine Störungsmeldung im Bereich Dortmund-Dorstfeld ein. Mitarbeiter der DB stellten einen deutschen Staatsangehörigen, der die entwendeten Kabel über der Schulter trug, fest. Eine eingesetzte Bundespolizeistreife erkannte später einen zweiten Tatverdächtigen. Gegen 14:30 Uhr eilten Einsatzkräfte zum ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:14

    BPOL NRW: Exhibitionist im ICE- Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

    Gütersloh/Hamm (ots) - Auf der Fahrt von Gütersloh nach Hamm soll ein 30-jähriger Mann am Sonntagabend (5. Oktober) in einem ICE sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Eine Zugbegleiterin, die auf die Situation aufmerksam wurde, forderte den Mann auf, seine Handlungen unverzüglich einzustellen und informierte Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm. Bei einer ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 08:32

    BPOL NRW: Bundespolizei erzielt Fahndungstreffer

    Kleve - Kempen - Emmerich - Nettetal - Weeze (ots) - Im Rahmen der bundespolizeilichen Aufgabenwahrnehmung kontrollierte die Bundespolizei auch am vergangenen Wochenende Reisende und stoppte Personen die in den Fahndungsbeständen gesucht wurden. Bereits am Abend des 02.10.25 kontrollierte die Bundespolizei einen 40 - jährigen Niederländer auf der Autobahn 3 bei Emmerich - Elten. Der Mann wurde von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren