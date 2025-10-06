Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter attackiert - Bundespolizei stellt Angreifer

Recklinghausen (ots)

Am 5. Oktober griff ein junger Mann einen Zugbegleiter am Bahnhof Recklinghausen Süd an und verletzte ihn so schwer, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten den Aggressor anschließend.

Gegen 21:50 Uhr trafen Bundespolizisten in Recklinghausen Süd auf den 22-Jährigen. Dieser hatte einen 60-jährigen DB-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem der Mitarbeiter ihn aufgefordert hatte, seinen Hund vom Sitz zu nehmen.

Durch den Faustschlag erlitt der Serbe eine Platzwunde an der Lippe. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach einer Belehrung machte der Deutsche von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Beamten erteilten dem Gelsenkirchener einen Platzverweis und entließen ihn anschließend.

Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell