Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist im ICE- Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Gütersloh/Hamm (ots)

Auf der Fahrt von Gütersloh nach Hamm soll ein 30-jähriger Mann am Sonntagabend (5. Oktober) in einem ICE sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Eine Zugbegleiterin, die auf die Situation aufmerksam wurde, forderte den Mann auf, seine Handlungen unverzüglich einzustellen und informierte Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm. Bei einer anschließenden Fahrscheinkontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann kein gültiges Ticket besaß.

Nach Ankunft des Zuges in Hamm nahmen die alarmierten Einsatzkräfte den Mann aus Marl in Empfang. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige bereits hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten ist und auch als Sexualstraftäter bekannt ist.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

