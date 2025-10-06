PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist im ICE- Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Gütersloh/Hamm (ots)

Auf der Fahrt von Gütersloh nach Hamm soll ein 30-jähriger Mann am Sonntagabend (5. Oktober) in einem ICE sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Eine Zugbegleiterin, die auf die Situation aufmerksam wurde, forderte den Mann auf, seine Handlungen unverzüglich einzustellen und informierte Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm. Bei einer anschließenden Fahrscheinkontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann kein gültiges Ticket besaß.

Nach Ankunft des Zuges in Hamm nahmen die alarmierten Einsatzkräfte den Mann aus Marl in Empfang. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige bereits hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten ist und auch als Sexualstraftäter bekannt ist.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

