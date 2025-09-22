PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250922-1-pdnms-Streit in Neumünsteraner Innenstadt - Haupttatverdächtiger in Untersuchungshaft

Neumünster (ots)

Am Freitagnachmittag, 19. September 2025, kam es in der Innenstadt von Neumünster zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Personen gerieten in einen Streit, der den Einsatz von zahlreichen Polizeikräften der Bundespolizei und der Landespolizei, sowie des Rettungsdienstes erforderlich machte. Ein Haupttatverdächtiger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Freitag gegen 16 Uhr an der Ecke Kieler Straße/Kuhberg vor dem Gebäude der Sparkasse zu einem Streit zwischen mehreren, der Polizei bereits amtsbekannten Personen. Im Einsatz waren zu erst eintreffende Kollegen der Bundespolizei, sowie mehrere Streifenwagen der Landespolizei. Ein Rettungswagen wurde unmittelbar hinzugezogen, ein weiterer kurze Zeit später.

Die eingesetzten Kräfte konnten die Situation nach etwa einer Stunde beruhigen. Der Haupttatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Neumünster einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Passantinnen und Passanten, die den Vorfall beobachtet haben, sich als Zeuginnen oder Zeugen bei der Polizei Neumünster zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04321 945 0 entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

