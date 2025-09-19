Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250919-1-pdnms-Polizeieinsatz in Neumünster nach Auseinandersetzung

Neumünster (ots)

Am Freitagnachmittag, den 19. September 2025, kam es in der Kieler Straße Ecke Kuhberg in Neumünster zu einem Polizeieinsatz. Auslöser war ein Streit zwischen mehreren Personen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Polizei gegen 15.57 Uhr über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich Kieler Straße / Kuhberg informiert. Die eingesetzten Kräfte konnten die Situation vor Ort beruhigen. Die Hintergründe des Streits sind derzeit unklar.

Aus ermittlungstaktischen Gründen werden aktuell keine weiteren Angaben gemacht.

