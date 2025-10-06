Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mönchengladbach Hauptbahnhof - Bundespolizisten nehmen Mann mit europäischem Haftbefehl fest

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Montagmorgen (06. Oktober 2025) um 02.00 Uhr nahmen Beamte der Bundespolizei einen Mann (36) im Mönchengladbacher Hauptbahnhof aufgrund eines europäischen Haftbefehls fest. Er wurde an den Polizeigewahrsam Mönchengladbach übergeben.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 36-jährigen rumänischen Staatsangehörigen im Personentunnel des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass ihn Rumänien per europäischen Haftbefehl suchte. Aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung verurteilten ihn rumänische Behörden zu einem Jahr Freiheitsstrafe.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der 36-Jährige an den Polizeigewahrsam Mönchengladbach übergeben. Er soll am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell