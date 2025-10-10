PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Getränke eingesteckt

Suhl (ots)

Ein Polizist im dienstfrei beobachtete Donnerstagnachmittag zwei Männer in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl wie sie Getränke in ihre Taschen steckten und einer ein Bier bereits im Laden trank. An der Kasse wurden die beiden Ladendiebe im Alter von 24 und 34 Jahren angesprochen und das Diebesgut festgestellt. Die beiden erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

