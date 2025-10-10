PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Positiv getestet

Hildburghausen (ots)

Donnerstagabend führten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl eine Verkehrskontrolle mit einem 42-jährigen Autofahrer in Hildburghausen durch. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Mann erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren