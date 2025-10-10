LPI-SHL: Positiv getestet

Asbach (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwochabend, 21:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen gewaltsam in die Keller-Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Obere Herrenwiese" in Asbach (Schmalkalden) ein. Daraus entwendeten sie drei Pedelecs und ein Mountainbike im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem ...

