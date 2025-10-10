Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Sachbeschädigungen durch Nägel - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Mehrere Geschädigte zeigten eine Beschädigung ihrer Reifen durch Dachpappe-Nägel an, welche in der Zeit zwischen dem 30.09.2025 bis Sonntag auf Straßen im Bereich Suhl Nord lagen. (siehe auch Pressemitteilung vom 05.10.2025) In vier Fällen entstand Schaden an Autoreifen und in einem Fall an einem Fahrradreifen. Die Polizei sucht weitere Geschädigte, deren Reifen ebenfalls durch die Nägel beschädigt wurden und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise auf den/die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell