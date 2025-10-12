Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst gestohlen, dann zugeschlagen - Angestellte bei Fluchtversuch verletzt

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in einem Lebensmittelmarkt in Zella-Mehlis, im Sommerauweg ein räuberischer Diebstahl. Ein 63-jähriger Mann aus Zella-Mehlis steckte verschiedene Lebensmittel in seine Jackentasche und bezahlte an der Kasse lediglich eine Packung Milch. Als ihn eine Ladendetektivin ansprach, schlug der Mann ihr mit der Hand ins Gesicht und flüchtete mit dem Diebesgut. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Täter durch Zeugenhinweise eindeutig identifiziert werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 63-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell