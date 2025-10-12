PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst gestohlen, dann zugeschlagen - Angestellte bei Fluchtversuch verletzt

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in einem Lebensmittelmarkt in Zella-Mehlis, im Sommerauweg ein räuberischer Diebstahl. Ein 63-jähriger Mann aus Zella-Mehlis steckte verschiedene Lebensmittel in seine Jackentasche und bezahlte an der Kasse lediglich eine Packung Milch. Als ihn eine Ladendetektivin ansprach, schlug der Mann ihr mit der Hand ins Gesicht und flüchtete mit dem Diebesgut. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Täter durch Zeugenhinweise eindeutig identifiziert werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 63-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 07:32

    LPI-SHL: Diebstahl eskaliert - Angestellte bei Fluchtversuch verletzt

    Zella-Mehlis (ots) - Diebstahl eskaliert - Angestellte bei Fluchtversuch verletzt Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt im Sommerauweg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 37-jähriger Mann wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Lebensmittel und Getränke in die Taschen seiner Kleidung steckte und den Kassenbereich passierte, ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 12:07

    LPI-SHL: Einbrüche in Gartenlauben

    Vachdorf (ots) - Am 10.10.2025 wurde durch eine Geschädigte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bekannt, dass unbekannte Täter sich unter Anwendung von Gewalt zutritt zu ihrer Gartenhütte verschafften und Spirituosen entwendeten. Die Gartenparzelle befindet sich in einer Garten-/Kleingartenanlage, welche sich aus Belrieth kommend kurz vor der Ortschaft Vachdorf befindet. Im Rahmen der polizeilichen ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:45

    LPI-SHL: Mehrere Sachbeschädigungen durch Nägel - Zeugen gesucht

    Suhl (ots) - Mehrere Geschädigte zeigten eine Beschädigung ihrer Reifen durch Dachpappe-Nägel an, welche in der Zeit zwischen dem 30.09.2025 bis Sonntag auf Straßen im Bereich Suhl Nord lagen. (siehe auch Pressemitteilung vom 05.10.2025) In vier Fällen entstand Schaden an Autoreifen und in einem Fall an einem Fahrradreifen. Die Polizei sucht weitere Geschädigte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren