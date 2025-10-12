LPI-SHL: Einbruch
Hildburghausen (ots)
Zu einem Einbruch in einer Gartenlaube kam es in der Zeit von Montag bis Freitag. Durch unbekannte Täter wurde sich Zugang zum Gartengrundstück verschafft, indem der Zaun nach unten gedrückt wurde. Im Anschluss wurden vier Schuppen aufgebrochen und mehrere Gartengerätschaften im Wert von ca. 850,- Euro entwendet.
