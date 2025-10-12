LPI-SHL: Einbruch

Zella-Mehlis (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Industriestraße in Zella-Mehlis zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 75-jährige Fahrzeugführerin wollte einparken und kollidierte dabei mit einem bereits abgestellten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr