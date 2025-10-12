PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Hildburghausen (ots)

Zu einem Einbruch in einer Gartenlaube kam es in der Zeit von Montag bis Freitag. Durch unbekannte Täter wurde sich Zugang zum Gartengrundstück verschafft, indem der Zaun nach unten gedrückt wurde. Im Anschluss wurden vier Schuppen aufgebrochen und mehrere Gartengerätschaften im Wert von ca. 850,- Euro entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

