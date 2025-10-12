Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ungebetener Gast hält sich in Wohnung auf - Bewohner flüchtet ins Bad

Oberhof (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, betrat ein 43-jähriger Mann in Oberhof unvermittelt und ohne Zustimmung die Wohnung eines ihm unbekannten Bewohners. Trotz mehrfacher Aufforderung durch den Wohnungsinhaber, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam der Mann der Aufforderung nicht nach. Der Geschädigte verschloss sich daraufhin aus Angst vor dem augenscheinlich alkoholisierten Eindringling im Badezimmer und verständigte telefonisch einen Mitbewohner, der anschließend die Polizei informierte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte der 43-Jährige ein deutlich verwirrtes und desorientiertes Verhalten. Ein hinzugezogener Notarzt veranlasste die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Fachklinik. Der Inspektionsdienst Suhl hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell