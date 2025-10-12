LPI-SHL: Alkohol am Steuer
Suhl (ots)
In der Nacht von Freitag, dem 10.10.2025, auf Samstag, den 11.10.2025, kontrollierten Polizeibeamte in Bad Salzungen einen 23-jährigen Fahrer eines Audi. Zuvor war das Fahrzeug aufgefallen, da es mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortslage fuhr. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der junge Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleitet. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer zählen statistisch zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. In Kombination bilden sie eine besonders gefährliche Mischung.
