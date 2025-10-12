Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, ereignete sich gegen 12:10 Uhr auf der B84 in der Ortslage Sünna ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Unfall geschah zwischen einem Wohnmobil der Marke Fiat und einem weißen Iveco-Kastenwagen. Beide Fahrzeuge befuhren zum Unfallzeitpunkt die Frankfurter Straße in entgegengesetzte Richtungen. In einer Rechtskurve kam der bislang unbekannte Fahrer des Iveco-Kastenwagens zu weit auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zur Kollision der Außenspiegel beider Fahrzeuge kam. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Iveco mit Planenaufbau handeln. Auffällig waren die breit nach außen stehenden Außenspiegel. Die Polizei Bad Salzungen bittet Zeugen, die Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 5510 zu melden.

