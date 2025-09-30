PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf dem Schumacherring

Ahaus (ots)

Auf dem Schumacherring in Ahaus ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell im Einsatz. Der Schumacherring wird in Höhe des Kreisverkehrs (Parallelstraße / Legdener Straße / Gescher Damm) und an der Von-Braun-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

