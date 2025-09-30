POL-BOR: Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf dem Schumacherring
Ahaus (ots)
Auf dem Schumacherring in Ahaus ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell im Einsatz. Der Schumacherring wird in Höhe des Kreisverkehrs (Parallelstraße / Legdener Straße / Gescher Damm) und an der Von-Braun-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Es wird nachberichtet.
