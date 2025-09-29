PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung- Gronau-Epe: Verkehrsunfall auf der Ahauser Straße Vennstraße

Gronau-Epe (ots)

Eine 71-jährige Gronauerin querte zu Fuß die Ahauser Straße. Sie wurde von einem 18-jährigen Gronauer, der mit einem Kleinkraftrad auf der Ahauser Straße fuhr, erfasst und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

Die Verkehrsunfallaufnahme ist beendet und die Sperrung wurde aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 15:29

    POL-BOR: Erstmeldung - Gronau-Epe: Verkehrsunfall auf der Ahauser Straße / Vennstraße

    Gronau-Epe (ots) - In Gronau Epe ist es auf der Ahauser Straße Ecke Vennstraße zu einem Verkehrs-unfall gekommen. Die Unfallstelle ist aktuell im Bereich der Ahauser Straße zwi-schen den Einmündungen Parkweg und Helenenstraße und im Bereich der Venn-straße in Richtung Ahauser Straße gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. ...

  • 29.09.2025 – 14:57

    POL-BOR: Südlohn - Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

    Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn, Daimlerstraße; Tatzeit: 28.09.2025, 19.35 Uhr; Zwei Transporter aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände an der Daimlerstraße in Südlohn. Die Unbekannten öffneten am Sonntagabend gegen 19.35 Uhr gewaltsam die beiden Fahrzeuge und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Werkzeugen. Die Polizei ...

  • 29.09.2025 – 14:56

    POL-BOR: Borken-Burlo - Unfallverursacher flüchtet

    Borken (ots) - Unfallort: Borken-Burlo, Oedinger Straße (L 572); Unfallzeit: 29.09.2025, 10.00 Uhr; Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Burlo. Am Montag gegen 10.00 Uhr befuhr der Unbekannte die Oedinger Straße von Burlo kommend in Richtung Oeding. Etwa einen Kilometer nach dem Kreisverkehr überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw. Als er wegen eines ihm entgegenkommenden Autos ...

