Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung- Gronau-Epe: Verkehrsunfall auf der Ahauser Straße Vennstraße

Gronau-Epe (ots)

Eine 71-jährige Gronauerin querte zu Fuß die Ahauser Straße. Sie wurde von einem 18-jährigen Gronauer, der mit einem Kleinkraftrad auf der Ahauser Straße fuhr, erfasst und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

Die Verkehrsunfallaufnahme ist beendet und die Sperrung wurde aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.

